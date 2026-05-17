第2回【「ロマンス詐欺」被害の3割は“マッチングアプリがきっかけ”…やっと出会えた理想のパートナーが「詐欺師」という悲劇の実態】からの続き──。世界で3・8億人が利用しているとされるマッチングアプリ。マチアプと呼ばれ、日本でも推定1000万人から2000万人のユーザーが利用。あらゆる世代から「普通のアプリ」と市民権を得ていると言って過言ではないが、使うほど自己肯定感が失われ、その心の隙をつくようにロマンス詐