「シンナー、アルコール、硬化剤、グリス、マスキングテープ、ペーパー（紙やすり）……。ゴム手袋なんかも含めると、ナフサ由来の材料で仕事で必要なものは本当に数が多い。これらがどれも入手しにくくなっているのが現状です」──群馬で塗装工場を営む男性はそう言って苦悶の表情を浮かべた。【写真を見る】毎月1000個を超える受注が50個に…塗装会社が語る苦悩の現実中東情勢の影響で、石油化学製品の原料となるナフサの供給