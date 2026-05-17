エンゼルスドジャース」（１６日、アナハイム）ドジャース大谷翔平投手が「１番・指名打者」で先発出場した。三回１死の第２打席はストライクを見逃して、２、３球目はボール。４球目は低めスプリットを空振り。５球目はファウルを自打球で左足の膝付近に当てて「あぁー！」と叫んで痛がる場面もあった。それでも６球目のファウルを挟んだ後、外角変化球を見極めてフルカウントとして四球を選んだ。続くベッツの打席