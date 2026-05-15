ファミリーレストランのサイゼリヤが一部の店舗で実施している「朝サイゼ」。2026年5月11日に、新たに実施店舗が3店舗増えました。追加の対象は神奈川、埼玉、千葉県内の店舗で、埼玉県と神奈川県はそれぞれ2店舗目の展開です。横浜駅近くの店舗にも「朝サイゼ」は、「焼きシナモンフォッカチオ コンビ」（ドリンクバー付き・300円）や「パンチェッタとチーズのパニーニ コンビ」（ドリンクバー付き・400円）など、手頃な価格が嬉