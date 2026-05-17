◇セ・リーグ巨人1―0DeNA（2026年5月17日東京D）巨人のライデル・マルティネス投手（29＝キューバ）が17日のDeNA戦（東京D）で移籍後初の3連投を解禁。1回無安打1四球の無失点投球でリーグ最多に並ぶ今季13セーブ目（1勝1敗）をマークした。1―0とわずか1点リードの緊迫した場面で迎えた9回に4番手として登板。4番・宮崎をスライダーで投ゴロに打ち取ると、ヒュンメルは153キロ直球で空振り三振に。2死後、代打・佐野