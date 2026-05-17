ダウンタウン・浜田雅功が１７日放送のテレビ朝日系「浜田雅功とアスリート幸福論」に出演。元ヤクルト監督の古田敦也氏に?直球質問?をぶつけた。番組では年表を元に古田氏の野球人生を振り返った。最後に、進行役のヒロド歩美アナから「これからの未来の年表というのを、書き足していただきたい」と促された古田氏は「僕たち６０歳になってね、憧れる人って誰？って言われたら、やっぱ元気な人なんですよ。こういう先輩ね」と