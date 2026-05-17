2026年春、日本の映画界における興行の常識が根底から覆された。その主役となったのは、アニメ映画『超かぐや姫！』--当初は動画配信最大手のNetflixで1月22日から独占配信が始まった、いわゆる「配信特化」の作品であり、劇場公開はあくまで「ファンの声に応えた異例の措置」という建前でスタートしたものだった。しかし、2月20日からわずか1週間限定で敢行された劇場公開は、業界関係者の予想を遥かに超える「事件」へと発展した