フルタイムで共働きをしながら育児をする。その言葉の響きは、令和のスタンダードとして定着しつつあります。しかしこれから育児を控えているママたちが、この環境に不安を抱えてしまうのは当然のことでしょう。『フルタイム同士の共働き育児ってやっぱりきついですか？正社員を辞めてパートに逃げたいです』フルタイム共働きでの育児に自信がもてず、悩んでいる投稿者さん。旦那さんは将来の蓄えや趣味のために共働き継続を望ん