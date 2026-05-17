千葉県のテニススクールのコーチの男が、知人の女性に性的暴行を加えた疑いで逮捕されました。千葉・白子町のテニススクールのコーチ・松島徹容疑者（65）は、5月8日夜、自宅で知人の会社員の女性に性的暴行を加えた疑いがもたれています。警察によりますと、女性が「性的な被害を受けた」と警察に相談したことで発覚したということです。松島容疑者は、世界大会で活躍するトップ選手を多数育成してきた有名指導者として知られてい