栃木・上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、16日までに実行役とみられる16歳の少年4人が逮捕されました。そして17日、新たに指示役のひとりとみられる28歳の男が逮捕され、25歳の女の身柄も確保されました。それぞれの関係性とは──。【真相報道バンキシャ！】■“実行役”に続き“指示役”逮捕17日午前8時半まえ、物々しい雰囲気のなか出てきたのは、15日に強盗殺人の疑いで逮捕された16歳の少年だ。実行役として逮捕された4