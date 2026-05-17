村上が17号…モンゴメリー＆バルガスらも一発【MLB】Wソックス 8ー3 カブス（日本時間17日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は16日（日本時間17日）、本拠地でのカブス戦に「2番・一塁」で出場し、16＆17号を放って勝利に貢献した。2打席連発はメジャー移籍後初。過去3年続けて100敗以上を喫していたチームは今季大躍進を遂げている。地元の米識者は、成長を実感する“リスト”を公開し感慨に浸っていた。村上は3-0