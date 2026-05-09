「お婆ちゃん子」として育った30代の男性は幼少期から「自分は他の人とは違う」と違和感を覚えていた。その思いを両親にも言えず、本音が出せなかった。学校では友達もできなかった。得意とする卓球の強い高校へスポーツ推薦で進学して活躍したものの、多くの悩みは依然として抱えたまま。だが、教育実習生との出会いで人生が一変する。ノンフィクションライターの旦木瑞穂さんがその半生を取材した――。（前編／全2回）厚生労働