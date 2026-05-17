お笑いコンビ「千鳥」のノブ（46）が17日放送のTOKYOFM「木村拓哉Flow」（日曜前11・30）に出演。相方・大悟（46）との出会いについて語った。共に岡山出身のコンビ。ノブは本土の山奥、大悟は島の出身で、港に近い高校に入学し出会ったとトーク。大悟は島から出て下宿生活だったことを明かした。ノブは「僕らは山奥の、普通の悪くもないし真面目なところからその学校に行くんですけど。ウワサで“島から鬼が来る”と。