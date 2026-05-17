那覇市内で講演する共産党の田村委員長＝17日午後任期満了に伴う9月投開票の沖縄県知事選に関し、共産党の田村智子委員長は17日、那覇市内で開かれた演説会で講演し、米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古移設問題が最大の争点になるとの認識を示した。現職の玉城デニー氏を支援するとした上で「玉城氏は辺野古中止を1ミリもぶれずに頑張り抜いている。何としても勝利しよう」と訴えた。既に出馬表明している元那覇市副