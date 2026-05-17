〈本日ブラックペッパーの缶の上にスマホを置き動画を観ながら食事をされていた方に注意しましたがご理解いただけなかったためご退店いただきました。〉 先日、埼玉県・春日部市の人気ラーメン店として知られる「煮干乱舞」の店主がXで上記の投稿を行った。 この投稿は大きな反響を呼び、「お店の共有物を台座にするのはマナー違反ですし、毅然（きぜん）とした対応はお客さんのためにも正解だと思います」