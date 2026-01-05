À¸À®AI¡ÖGrok¡×¤Î²èÁüÊÔ½¸µ¡Ç½¤¬2025Ç¯12·î¤«¤éX¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Â¾¿Í¤Î²èÁü¤ò¾¡¼ê¤ËÊÔ½¸¤¹¤ë»öÎã¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ä»Ò¤É¤â¤Î¼Ì¿¿¤òÌµÃÇ¤ÇÀ­Åª¤Ë²Ã¹©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»öÎã¤¬À¤³¦Åª¤Ë¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Îµ¬À©Åö¶É¤¬Grok¤ÎÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

French and Malaysian authorities are investigating Grok for generating sexualized deepfakes | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/01/04/french-and-malaysian-authorities-are-investigating-grok-for-generating-sexualized-deepfakes/

ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Grok¤ò»È¤Ã¤ÆX¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¡Ö¼Ì¿¿¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡×¤ä¡ÖÈï¼ÌÂÎ¡×¤«¤éµö²Ä¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯À­Åª¤Ê²èÁü¤Ë²þÊÑ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢°Ê²¼¤ÎÅê¹Æ¤Ï¥²¡¼¥àÇÛ¿®¼Ô¤Î¶³°ìÏº¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òGrok¤ËÊÔ½¸¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥ê¥×¥é¥¤Íó¤ÇÊÔ½¸¸å¤Î²èÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£





¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿·Ã«É±²Ã¤µ¤ó¤Ê¤É¤¬Ãí°Õ´­µ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£





¤Ê¤ª¡¢Futurism¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Grok¤Ï¡Ö½÷À­¤¬Ë½¹Ô¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë²èÁü¡×¡Ö½÷À­¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¶þ¿«Åª¤Ê¸ÀÍÕ¤ò½ñ¤­¹þ¤ó¤À²èÁü¡×¡Ö¶á¿ÆÁê´¯²èÁü¡×¤Ê¤É¤âÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Grok¤äX¤Î³«È¯¸µ¤Ç¤¢¤ëxAI¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¡¢¡ÖGrok¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ°ãË¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºîÀ®¤¹¤ë¼Ô¤Ï¡¢°ãË¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤¿¾ì¹ç¤ÈÆ±ÍÍ¤Î·ë²Ì¤òÈï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·Ù¹ð¡£





X¤Î°ÂÁ´¥Ä¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë@Safety¤â¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖX¾å¤Î»ùÆ¸À­ÅªµÔÂÔ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä(CSAM)¤ò´Þ¤à°ãË¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ºï½ü¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î±Êµ×Ää»ß¡¦É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤äË¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤È¤¤¤Ã¤¿Á¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Þ¤¹¡£Grok¤òÍøÍÑ¤·¤Æ°ãË¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºîÀ®¤·¤¿¤ê¡¢ºîÀ®¤òÂ¥¤·¤¿¤ê¤·¤¿¼Ô¤Ï¡¢°ãË¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤¿¾ì¹ç¤ÈÆ±¤¸È³Â§¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¥Ý¥ê¥·¡¼¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥×¥Ú¡¼¥¸¤ÇX¥ë¡¼¥ëÁ´Ê¸¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¼¹¹Ô¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£





¥¤¥ó¥É¤ÎIT¾Ê¤ÏX¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Grok¤¬¡Ö¤ï¤¤¤»¤Ä¡¢¥Ý¥ë¥Î¡¢²¼ÉÊ¡¢ÈÜàÐ¡¢À­Åª¤ËÏª¹ü¡¢¾®»ùÀ­°¦¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎË¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤òÀ©¸Â¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤è¤¦Ì¿Îá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê¸¡»¡Ä£¤â¡¢X¾å¤Ç¤ÎÀ­Åª¤ËÏª¹ü¤Ê¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤Î¤Þ¤ó±ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Politico¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3¿Í¤ÎÀ¯ÉÜ³ÕÎ½¤¬¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ê°ãË¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤ò¸¡»¡Ä£¤ÈÀ¯ÉÜ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Æ»ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¨»þºï½ü¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÎÄÌ¿®¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢°Ñ°÷²ñ¤ÏFacebook¾å¤Ç¡¢¡ÖX¤Ë¤ª¤±¤ëAI¥Ä¡¼¥ë¤Î°­ÍÑ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï½÷À­¤äÌ¤À®Ç¯¼Ô¤Î²èÁü¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ëÁàºî¤·¤Æ¤ï¤¤¤»¤Ä¡¢¶Ë¤á¤ÆÉÔ²÷¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÍ­³²¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÈÌ»ÔÌ±¤«¤é¤Î¶ì¾ð¤ò¿¼¹ï¤Ê·üÇ°¤ò»ý¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¸½ºß¡¢X¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Î´í³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ººÃæ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÁûÆ°¤ò¼õ¤±¡¢X¾å¤Ç¤ÏGrok¤Î²èÁüÊÔ½¸µ¡Ç½ÂÐºö¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¤ÎÂÐºö¤Ï¡ÖX¤Ë²èÁüÅê¹Æ¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤À¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£