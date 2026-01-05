X¤Ç¤â»È¤¨¤ëÀ¸À®AI¡ÖGrok¡×¤Î²èÁüÊÔ½¸µ¡Ç½¤Ç»Ò¤É¤â¤ä½÷À¤ÎÀÅª²èÁü¤¬À¸À®²ÄÇ½¤ÊÌäÂê¤ò¼õ¤±¥¤¥ó¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÎÅö¶É¤¬Ä´ºº¤ò³«»Ï
À¸À®AI¡ÖGrok¡×¤Î²èÁüÊÔ½¸µ¡Ç½¤¬2025Ç¯12·î¤«¤éX¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Â¾¿Í¤Î²èÁü¤ò¾¡¼ê¤ËÊÔ½¸¤¹¤ë»öÎã¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ä»Ò¤É¤â¤Î¼Ì¿¿¤òÌµÃÇ¤ÇÀÅª¤Ë²Ã¹©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»öÎã¤¬À¤³¦Åª¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Îµ¬À©Åö¶É¤¬Grok¤ÎÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
French and Malaysian authorities are investigating Grok for generating sexualized deepfakes | TechCrunch
ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Grok¤ò»È¤Ã¤ÆX¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¡Ö¼Ì¿¿¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡×¤ä¡ÖÈï¼ÌÂÎ¡×¤«¤éµö²Ä¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÀÅª¤Ê²èÁü¤Ë²þÊÑ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢°Ê²¼¤ÎÅê¹Æ¤Ï¥²¡¼¥àÇÛ¿®¼Ô¤Î¶³°ìÏº¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òGrok¤ËÊÔ½¸¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥ê¥×¥é¥¤Íó¤ÇÊÔ½¸¸å¤Î²èÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Í¤§¡¢@Grok ¤³¤Î¤Þ¤ÞÇò¤¤¥Ó¥¥Ë¤¤»¤Æ pic.twitter.com/n7kZIIF7Sx— ¶³°ìÏº🐖🍙@²¶¤ÎÊ¨ÅÀ¥ß¥êÃ±°Ì (@kyouitirou2525) January 4, 2026
¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿·Ã«É±²Ã¤µ¤ó¤Ê¤É¤¬Ãí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Grok¤Ç'¿åÃå¤Ë¤·¤Æ'¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¿Í¤Î¼Ì¿¿¤ò¾¡¼ê¤ËÍç¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Îµ¤»ý¤Á°¤¹¤®¤ë¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¡¢¤Æ¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤ó¤Ê¤Î¡©¤à¤«¤Ä¤¯¡¢»Ò¶¡¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡£¶îÃà¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£— ¿·Ã«É±²Ã (@_Hime_Araya_) January 3, 2026
¤Ê¤ª¡¢Futurism¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Grok¤Ï¡Ö½÷À¤¬Ë½¹Ô¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë²èÁü¡×¡Ö½÷À¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¶þ¿«Åª¤Ê¸ÀÍÕ¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤À²èÁü¡×¡Ö¶á¿ÆÁê´¯²èÁü¡×¤Ê¤É¤âÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Grok¤äX¤Î³«È¯¸µ¤Ç¤¢¤ëxAI¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¡¢¡ÖGrok¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ°ãË¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºîÀ®¤¹¤ë¼Ô¤Ï¡¢°ãË¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤¿¾ì¹ç¤ÈÆ±ÍÍ¤Î·ë²Ì¤òÈï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·Ù¹ð¡£
Anyone using Grok to make illegal content will suffer the same consequences as if they upload illegal content— Elon Musk (@elonmusk) 2026Ç¯1·î3Æü
X¤Î°ÂÁ´¥Ä¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë@Safety¤â¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖX¾å¤Î»ùÆ¸ÀÅªµÔÂÔ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä(CSAM)¤ò´Þ¤à°ãË¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ºï½ü¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î±Êµ×Ää»ß¡¦É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤äË¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤È¤¤¤Ã¤¿Á¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Þ¤¹¡£Grok¤òÍøÍÑ¤·¤Æ°ãË¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºîÀ®¤·¤¿¤ê¡¢ºîÀ®¤òÂ¥¤·¤¿¤ê¤·¤¿¼Ô¤Ï¡¢°ãË¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤¿¾ì¹ç¤ÈÆ±¤¸È³Â§¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¥Ý¥ê¥·¡¼¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥×¥Ú¡¼¥¸¤ÇX¥ë¡¼¥ëÁ´Ê¸¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¼¹¹Ô¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
We take action against illegal content on X, including Child Sexual Abuse Material (CSAM), by removing it, permanently suspending accounts, and working with local governments and law enforcement as necessary.
Anyone using or prompting Grok to make illegal content will suffer the¡Ä https://t.co/93kiIBTCYO— Safety (@Safety) 2026Ç¯1·î4Æü
¥¤¥ó¥É¤ÎIT¾Ê¤ÏX¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Grok¤¬¡Ö¤ï¤¤¤»¤Ä¡¢¥Ý¥ë¥Î¡¢²¼ÉÊ¡¢ÈÜàÐ¡¢ÀÅª¤ËÏª¹ü¡¢¾®»ùÀ°¦¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎË¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤òÀ©¸Â¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤è¤¦Ì¿Îá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê¸¡»¡Ä£¤â¡¢X¾å¤Ç¤ÎÀÅª¤ËÏª¹ü¤Ê¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤Î¤Þ¤ó±ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Politico¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3¿Í¤ÎÀ¯ÉÜ³ÕÎ½¤¬¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ê°ãË¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤ò¸¡»¡Ä£¤ÈÀ¯ÉÜ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Æ»ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¨»þºï½ü¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÎÄÌ¿®¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢°Ñ°÷²ñ¤ÏFacebook¾å¤Ç¡¢¡ÖX¤Ë¤ª¤±¤ëAI¥Ä¡¼¥ë¤Î°ÍÑ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï½÷À¤äÌ¤À®Ç¯¼Ô¤Î²èÁü¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ëÁàºî¤·¤Æ¤ï¤¤¤»¤Ä¡¢¶Ë¤á¤ÆÉÔ²÷¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÍ³²¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÈÌ»ÔÌ±¤«¤é¤Î¶ì¾ð¤ò¿¼¹ï¤Ê·üÇ°¤ò»ý¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¸½ºß¡¢X¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Î´í³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ººÃæ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÁûÆ°¤ò¼õ¤±¡¢X¾å¤Ç¤ÏGrok¤Î²èÁüÊÔ½¸µ¡Ç½ÂÐºö¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¤ÎÂÐºö¤Ï¡ÖX¤Ë²èÁüÅê¹Æ¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤À¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½ºßGrok¤Ë¤è¤ëÅê¹Æ²èÁü¤Î²þÊÑÈï³²¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê
¿§¡¹¤ÊÂÐºö¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬
¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¤Î¤Ç¶¦Í¤·¤Þ¤¹
¡Grok¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¢ª¸ú²Ì¤Ê¤·
¼«Ê¬¤«¤é¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤ÇÊÔ½¸²ÄÇ½¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿
¢Grok¤ËÊÔ½¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»öÁ°¤Ë¤ª´ê¤¤¢ª¸ú²Ì¤Ê¤·
¤¤¤¤ÊÖ»ö¤À¤±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ä— ¿´°¦¥¢¥á¥¸¥¹¥È☕💎@±þ±ç´ë²è·ÏVtuber (@kokoassort) January 3, 2026