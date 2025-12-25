この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「Aty」が「初めてワニ肉を見たカワウソの反応が予想外すぎた [Otter Life Day 998]」という動画を公開しました。動画には、クリスマスBBQのために用意された珍しい食材「ワニ肉」に、カワウソのういちゃんが強い執着を見せる様子が収められています。



12月も終わりに近いある晴れた日、飼い主のオッターマンはテラスでBBQを楽しむことにしました。この日のために用意された食材は、新鮮な魚介類や野菜に豚肉や牛肉、そしてなんと日本では珍しいワニの手の肉です！



食材の準備中、待ちきれなくなってやってきたカワウソのういちゃんは、並べられた食材の中からまっすぐにワニ肉へと向かいます。大好きなお魚もあるのに、その目は初めて見るはずのワニ肉にロックオン。両手でがっちりと掴むとガブリとかじりつきました。オッターマンが取り上げようとしても「これはあたしのものよ」と言わんばかりに離そうとしません。その必死な様子に、相棒のアティくんは少し戸惑っている様子。



いよいよBBQを始めようとするオッターマンと、なんとかワニ肉を奪おうとするういちゃんとの微笑ましい攻防の末、ようやくワニの手は網の上へ。20分ほどかけて焼き上がったワニ肉は、「匂いも肉の感じもほとんど鶏の手羽先みたい」だと言います。こんがり焼けたワニ肉を夢中になって堪能するういちゃん。皮がついている手のひらまで完食です。名残惜しそうに骨までしゃぶり続けるういちゃんに、オッターマンは「次回はもっとたくさん買っておこうか」と約束してくれました。



初めて見る珍味に夢中になるカワウソういちゃんの無邪気な姿と、いくぶん引き気味のアティくんの姿は、観る人に笑いと癒やしを与えてくれます。デザートの新鮮ホタテまで食べてお腹いっぱいになった二人。幸せそうに眠る様子まで、見どころ満載の動画となっています。ひょっとしたら、サンタクロースからたくさんのワニ肉をもらう夢を見ているのかもしれませんね。