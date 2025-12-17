ワイルズ首席補佐官＝5月、ホワイトハウスの大統領執務室/Chip Somodevilla/Getty Images

（CNN）米誌バニティ・フェアは16日、ホワイトハウスのワイルズ首席補佐官とのインタビューに基づく記事を公開した。その中でワイルズ氏はトランプ大統領は「アルコール依存症の性格」だと述べるなど、政権にとって耳が痛いような手厳しい評価をしている。

10回超に及ぶインタビューで、ワイルズ氏はトランプ氏に仕えることについて率直に語っている。トランプ氏は酒を飲まないが「アルコール依存症の性格」だとワイルズ氏は指摘。また、トランプ氏の大統領2期目の行動は復讐（ふくしゅう）心に突き動かされていることを認め、トランプ氏は自分にできないことはないと考えているとも語った。

ワイルズ氏はまた、トランプ氏が「麻薬運搬船」への攻撃を通じてベネズエラの政権交代を狙っていると示唆したが、これは攻撃を正当化する政権の公式な説明とは矛盾している。

ワイルズ氏のコメントは、作家クリス・ウィップル氏との間で過去1年間に交わされた会話の中でのもので、率直さとテーマという点において際立っている。記事の公開を受けて、ワイルズ氏は「中傷記事」だと非難し、自身の言葉が文脈から切り離されたと主張した。

ワイルズ氏はホワイトハウス内で慎重な人物として知られ、批判する人はほぼ皆無だ。トランプ氏はワイルズ氏について「世界で最も影響力のある女性」と評している。ワイルズ氏はトランプ氏の公の場にほぼ同席しているが、2期目が始まってからワイルズ氏の公の発言はごく少数の友好的なインタビューに限られている。

記事では、ワイルズ氏がアルコール依存症だった父親のもとで育ったことに触れている。父親は伝説的なスポーツキャスターのパット・サマーオール氏。ワイルズ氏は「アルコール依存症の人は飲酒すると気が大きくなる」と述べ、自身は気が大きくなる人の専門家のようなものだと説明した。

トランプ氏は米紙ニューヨーク・ポストとのインタビューで、自分が「独占欲が強く依存的な性格」であることに同意すると述べた。またワイルズ氏は「素晴らしい仕事をしている」と述べて擁護した。

トランプ氏の政敵の起訴についてワイルズ氏は「報復の要素があるかもしれない」と語った。また、クリントン元大統領が、性犯罪で起訴され自殺した富豪ジェフリー・エプスタイン氏所有の島を訪れたという非難には証拠がなく、この点に関してはトランプ氏が「間違っていた」と認めた。

ワイルズ氏はトランプ氏の側近らについても厳しい見方を示した。バンス副大統領については長年「陰謀論者」だったと指摘し、トランプ氏に対して批判的だった態度を一変させたのは「ある種の政治的なもの」だと示唆した。

トランプ氏とかつて近しい関係にあった富豪イーロン・マスク氏については「公然たるケタミン（麻酔薬）使用者」だと語り、国際開発局（USAID）の解体には「がく然とした」と明らかにした。

さらに、ボンディ司法長官はエプスタイン文書の扱いで「完全に空振りした」とこき下ろし、行政管理予算局（OMB）のボート局長は「熱心な右翼狂信者」だとした。

ワイルズ氏はまた、政権との意見の相違についても言及した。2021年1月6日の米連邦議会襲撃事件で罪に問われた人たちを恩赦しないようトランプ氏に促したが、助言は無視されたという。また、関税については大統領顧問たちの間で「大きな意見の相違」があり、ワイルズ氏は発表を延期するようトランプ氏に働きかけたが不首尾に終わったと語った。