ドナルド・トランプ米大統領の訪中を前に、北京では米大統領専用の防弾車両や警護車両が相次いで目撃され、大規模な警護準備が本格化している。今年最大の外交イベントとされる米中首脳会談を控えた動きとの見方が出ている。7日、香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）などによると、最近、北京市内の高速道路では「米国政府（U.S. GOVERNMENT）」のナンバープレートを付けた黒いリムジンやスポーツ用多目的車（SUV）