トランプ米大統領が5日（現地時間）、イランとの交渉進展を理由にホルムズ海峡関連の軍事作戦を一時中断すると発表した。トランプ大統領は同日、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」を通じて「パキスタンやその他の国々からの要請、そしてイランに対する作戦で収めた大きな軍事的成果を考慮した」とし「イラン代表らとの完全かつ最終的な合意に向け、かなりの進展があった」と伝えた。続いて「相互合意に基づき、封鎖措置は全面的