アメリカのトランプ大統領は6日、イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、合意に至る可能性は十分にあると強調しました。トランプ大統領「イランは取引をしたがっている。過去24時間で非常に良い議論が行われ、合意に至る可能性は十分にある」トランプ大統領は6日、アメリカメディアのインタビューで、来週行われる予定の米中首脳会談までに、イランと合意できる可能性があると述べました。また、トランプ氏はSNSで、イランが合