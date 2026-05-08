ホワイトハウスの大統領執務室で行われた会合で演説するトランプ氏＝5日/Evan Vucci/Reuters（CNN）トランプ米大統領は7日、ホルムズ海峡を通過中の米海軍駆逐艦3隻を狙ったイランの攻撃者を米軍が撃破したと述べ、イランが早急に合意に署名しなければ「より一層激しく、暴力的に叩（たた）きのめす」と警告した。トランプ氏はSNSトゥルース・ソーシャルへの投稿で「米国の世界クラスの駆逐艦は攻撃を受けながらも、ごく順調にホル