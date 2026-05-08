【リオデジャネイロ＝大月美佳】ブラジルのルラ・ダシルバ大統領は７日、米国のトランプ大統領とホワイトハウスで会談した。ルラ氏は会談後、トランプ氏が「キューバ侵攻を考えていない」と述べたと明らかにした。トランプ氏は、イランに次いでキューバが軍事作戦の標的になると示唆してきた。今回の発言について、ルラ氏は会談後の記者会見で「大きなシグナルだ」と評価した。米キューバの協議の実現に向けて協力する意向をト