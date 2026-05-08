米中央軍は7日、ホルムズ海峡を通過中の米軍艦艇に「いわれのない」ミサイル攻撃やドローン、小型艇による攻撃を行ったイランの軍事設備を狙ったと発表した/US Navy（CNN）トランプ米大統領は7日、交戦があった後もイランとの停戦は依然有効だとの認識を示した。トランプ氏はABCニュースとの電話インタビューで「停戦は続いている。有効だ」と述べ、一連の攻撃を「単なる愛情表現」と表現した。米軍は今回、ホルムズ海峡を通過中の