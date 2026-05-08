アメリカのトランプ大統領はEU=ヨーロッパ連合と結んだ貿易合意について、EU側に対して7月4日までに合意を履行するよう求めたことを明らかにしました。アメリカのトランプ大統領は7日、SNSに投稿し、EUのフォンデアライエン委員長と電話会談したことを明らかにしました。トランプ氏によりますと、フォンデアライエン委員長は会談で、去年、EUとアメリカが結んだ貿易合意を履行すると約束しました。それに対しトランプ氏は、アメリ