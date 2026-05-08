4月下旬にトランプ大統領らが狙われた米ワシントンでの銃撃事件は、1981年の「レーガン大統領暗殺未遂事件」と同じホテルで発生した。45年前のその時、米政府の招きで訪米中だった国際政治学者の舛添要一氏は、偶然にも事件現場に近いホワイトハウス内に居合わせていた。「レーガンのアメリカ」と「トランプのアメリカ」の間の変化について、当時の貴重な経験とともに舛添氏本人が綴る。【写真4枚】暗殺未遂事件直前のレーガン大