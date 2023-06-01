レアル・マドリードを率いるアルバロ・アルベロア監督は9日、明日行われるバルセロナとのエル・クラシコに向けた会見に出席。今のチーム状況について、そしてチーム内の出来事が外部に漏れている問題について強い不満を示した。現在勝ち点77ポイントで首位バルセロナと11ポイント開いている2位レアル・マドリード。明日のクラシコで引き分け以下に終わればバルサの優勝が確定し、宿敵の戴冠を目の前で許す屈辱的な展開となる。そう