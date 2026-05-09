ナチュラルなライフスタイルが人気なモデルのAYUMIさんは、夫と大学1年生の長男と高校2年生の長女と4人暮らし。健康のために玄米をたまには食べたいと思いつつ、家族の反応はイマイチなんだそう。その解決策と普段の食事、お弁当についてのエピソードをつづってくれました。わが家のお米事情玄米を自宅で精米するようになって10年以上。健康のために玄米を食べたいけれど、家族の反応がイマイチ。【写真】炊きたての「玄米黒豆ご飯