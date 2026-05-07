米国とイランが終戦合意に近づいているとの海外メディアの報道が6日（現地時間）、伝えられた。イランが核濃縮の猶予を約束する代わりに、米国は制裁を解除するというものだ。ドナルド・トランプ米大統領が前日、「イラン代表団との間で完全かつ最終的な合意に向けた大きな進展があった」と明らかにした直後に出たニュースだ。実際に合意に至るかどうかに関心が集まっている。米政治専門メディアのアクシオスはこの日、ホワイトハ