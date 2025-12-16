ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç»Ä¤·¤¿Âç¸ùÀÓ¡¡àËÌ³¤Æ»½Ð¿Èá¥É¥é¥Õ¥ÈÆþÃÄ¤¬²áµîºÇÂ¿¡Ä¹Åç¥¹¥«¥¦¥È¡Ö±Æ¶Á¤¢¤ë¡×
¡¡¹Åç¤Ï£±£µÆü¤Ë¹Åç»ÔÆâ¤Ç¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤ÎÈ¯É½²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦Ê¿ÀîÏ¡³°Ìî¼ê¡Ê£²£±¡áÀçÂæÂç¡Ë¤ä£´°Ì¤Î¹©Æ£ÂÙ¸ÊÅê¼ê¡Ê£²£²¡áËÌ³¤³Ø±à¡Ë¤é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µå³¦Á´ÂÎ¤ÎÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ë´Ø·¸¤·¤¿Áª¼ê¤¬²áµîºÇÂ¿¤Ë¾å¤Ã¤¿ÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¤¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ê¿Àî¤È¹©Æ£¤Ï¤È¤â¤Ë»¥ËÚ»Ô¡¢£µ°Ì¤ÎÀÖÌÚÀ²ºÈÅê¼ê¡Ê£²£²¡áÐÇ¶µÂç¡Ë¤â½ÐÀ¸ÃÏ¤ÏËÌ³¤Æ»·ÃÄí»Ô¡£Â¾µåÃÄ¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤â¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¥É¥é£±¡¦ÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¡Ê£±£¸¡Ë¤âÅÐÊÌ½Ð¿È¤Ç¡¢ÌîµåÎ±³Ø¤È¤·¤Æ¶¯¹ë¤Î·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï£±£²µåÃÄ¤«¤éÁíÀª£±£±£¶¿Í¡Ê»ÙÇÛ²¼£·£³¿Í¡¢°éÀ®£´£³¿Í¡Ë¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤Á²áµîºÇÂ¿¤Î£±£¶¿Í¤¬½ÐÀ¸ÃÏ¤ä¿Ê³ØÀè¤Ê¤É¤ÇËÌ³¤Æ»¤Ë¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¿Àî¤È¹©Æ£¤ÎÃ´Åö¤Ç¤â¤¢¤ë¹Åç¡¦¶áÆ£Ë§µ×¥¹¥«¥¦¥È¡Ê£¶£°¡Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç¤âºÇ¤âÂ¿¤¤¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¡£
¡¡Åß¤ÏÂçÃÏ¤¬Àã¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ëÅ·¸õ¾å¤ÎÍýÍ³¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Îµå³¦¤Ç¤ÏàÉÔÌÓ¤ÎÃÏá¤È¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤ä±ó¤¤ÀÎ¤ÎÏÃ¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬£²£°£°£´Ç¯¤ËËÜµòÃÏ¤ò°ÜÅ¾¤·¡¢Ê¿Àî¤é¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ÏÃæÅÄæÆ¡Ê°úÂà¡Ë¤äÍÛÂÒ¹Ý¡Ê¸½¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ê¤É¤òÍÊ¤·¤Æ²«¶â´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¶áÆ£¤äÍ¸¶¡¢¾åÂô¤é¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢£±£²Ç¯¤Î¥É¥é£±¤ÇÆþÃÄ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ÂçÃ«¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÏÁ°Îã¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¡££±£¶Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¡¢£±£·Ç¯¥ª¥Õ¤Ë³¤¤òÅÏ¤ë¤Þ¤Ç£µÇ¯´Ö¥×¥ì¡¼¤ÇÌ¥Î»¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¡ÖÀÎ¤ÏËÌ³¤Æ»½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ï¼Ò²ñ¿Í·ÐÍ³¤«¡¢¹âÂ´¤À¤È½ç°Ì¤â²¼°ÌÉ¾²Á¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÏÁ´¤¯¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÌîµå¤¬¿È¶á¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¡¢µå³¦¤Î¾ï¼±¤ò¼¡¡¹¤ÈÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¹Í¤¨Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤ÏÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿Àî¤ÏÄ¶¿ÍÅª¤Ê¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢£Í£Ì£Â¶þ»Ø¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ç¥é¥¯¥ë¥¹¡Ê¥ì¥Ã¥º¡Ë¡¢¹©Æ£¤â£±£·Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤ËÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢Âç²ñ£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤¿¥¹¥È¥í¡¼¥Þ¥ó¡ÊÁ°¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤ÎÌ¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ºÝ¡ÖÌîµå¤ä¤í¤¦¤¼¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¥°¥é¥Ö¤òÇÛÉÛ¤·¤¿¡£¸½ºß¤âÌîµå¿¶¶½¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éÁãÎ©¤Ã¤¿¸å¤âÊì¹ñ¤Ë»Ä¤·¤¿¸ùÀÓ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£