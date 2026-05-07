5月5日（日本時間6日）、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が敵地でおこなわれたヒューストン・アストロズ戦に先発。今季初となるソロ本塁打を2本食らったが、最長イニングとなる7回を投げ、2失点と上々の内容だった。大谷の今季の先発はこれで6試合となった。先発投手が6イニング以上を投げ、かつ自責点を3以内に抑えたときに記録されるクオリティ・スタートを、すべての試合で達成したことになるのだが……。「大谷翔平は