ドジャース・大谷翔平投手（31）が披露した新パフォーマンスが早くも商品化され、注目を集めている。大谷は6日（同7日）のアストロズ戦で6試合26打席ぶりにヒットを放つなど、マルチ安打で不振を脱却。ヒットを放った際、ベース上で自軍ベンチに向かって、左足を自身の胸の位置ほどまで高々と蹴り上げた。この新パフォーマンスは2日（同3日）のカージナルス戦で、空振り三振で最後の打者となったラッシングが悔しさからバッ