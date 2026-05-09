打球が思うようにかっ飛ばせず、苦心が続いている大谷(C)Getty Imags偉才のバットが鳴りを潜めている。ドジャースの大谷翔平だ。今季の大谷は、右肘側副靭帯の損傷によって肘に人生2度目のメスを入れて以来、約3年ぶりに開幕から投打二刀流に挑んでいる。当然、ポストシーズンを含めた“完走”が求められる中で、現状で懸念されているのは、打撃での極端な不振だ。【動画】打撃不振だった大谷翔平が復調か！？マルチ安打をまと