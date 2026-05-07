ドジャースの大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。愛犬デコピンの最新ショットを投稿した。敵地アストロズ戦に１２―２で快勝。自身も２６打席ぶりとなる安打をマークするとマルチヒットを放ち、勝利に貢献した。大谷は試合直後にパヘスの１試合３発などで自軍が勝利した結果を投稿。その６時間後にデコピンが２本足で大谷の足にすがりついている画像をアップした。どう