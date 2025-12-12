藤枝、新監督は槙野智章氏に正式決定！「最高のお祭り、最高のエンターテイメントを創出し…」
藤枝MYFCは12日、槙野智章氏が新監督に就任し、明治安田J2・J3百年構想リーグならびに2026/27シーズンよりチームを指揮することを発表した。
現在38歳の槙野氏は現役時代、サンフレッチェ広島、ケルン、浦和レッズ、ヴィッセル神戸で活躍。日本代表としても国際Aマッチ通算38試合出場4得点を記録し、FIFAワールドカップロシア2018にも出場した。現役引退後の2023年からは、品川CCセカンドで監督を務め、翌年よりトップチームの監督に就任。2025シーズンは、神奈川県社会人サッカーリーグ1部に身を置く同クラブを指揮していた。
監督就任に際し、槙野氏は藤枝を通してコメントを発表。槙野氏“らしく”、次のように意気込んだ。
「この度、藤枝MYFCの監督に就任しました。サッカーと時間（とき）を刻む蹴球都市である藤枝の地で、Jリーグの監督としてのキャリアをスタートできることを心から嬉しく思います」
「100年を超える蹴球愛に溢れた伝統を持つ藤枝という街、サポーター、関わるすべての人々がまだ見られていない新しい景色を皆さんと共に見られるように、監督として魂を込めて、情熱を注いでいきます」
「僕は監督としてチームを勝てるようにするだけでなく、サッカーを通じて志太榛原地域を盛り上げていきたいと思っています。最高のお祭り、最高のエンターテイメントを創出し、週末にスタジアムに足を運ぶのが待ち遠しくなるようなチーム作りを目指しますので、楽しみにしていてください！」
藤枝は2025明治安田J2リーグで9勝12分17敗を記録し、勝ち点「39」の15位でシーズンを終えた。シーズン終了後の今月8日には、クラブ史上初のJ2リーグ昇格に導いた須藤大輔監督の退任と、横浜FCの監督就任が決定。槙野氏は須藤前監督の後任として、藤枝を託されることとなった。
