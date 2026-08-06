FIFA
『FIFA』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
-
FIFAのインファンティーノ会長 愛人へ多額の金銭支払い疑惑が浮上
UEFA事務局長時代に女性職員と関係を持ち給与を30％引き上げたという
SOCCER KING
-
上田綺世がワンオペ育児発言で炎上した妻を守る投稿をしたと話題に
女性自身
-
FIFAインファンティーノ会長に愛人疑惑、UEFA公金で退職金支払いか
UEFA事務局長時代に元部下女性へ数十万ポンドの退職金を支払ったとされ
FOOTBALL ZONE
-
FIFA会長に「驚きの日常と素顔」があった「まるで一国の大統領のよう」
サッカーダイジェストWeb
2026年8月7日
-
バルセロナがロドリ獲得へ初回オファーを提示するも、マンCに拒否される
固定費約82億円のオファーはマンCの要求を大きく下回り拒否されたという
SOCCER KING
-
韓国サッカー協会が審判に性的接待か、ロンドン五輪銅メダル剥奪の可能性も
2011〜12年の計7試合で審判への接待があり、審判の国籍は日本やUAEなどに及ぶという
サッカーダイジェストWeb
-
森保ジャパンが10月キリンカップでエクアドルと初戦、15年ぶり制覇を狙う
エクアドル・パナマ・ニュージーランドとトーナメント形式で争う大会で
サッカーダイジェストWeb
-
菅原由勢がブラジル戦の喪失感を吐露、敗退から1カ月経っても振り返れず
日本はブラジルに先制しながら後半2点を奪われ逆転負けで敗退した
スポニチアネックス
-
韓国サッカー協会が外国人審判に性的接待をしていた疑惑が浮上
11年から12年の国際大会7試合で審判10人以上に接待を行ったという
J-CASTニュース
-
韓国サッカー協会に外国人審判への性接待疑惑が浮上
2010年・2014年前後にW杯アジア予選の審判への接待があったという
スポーツソウル日本版
-
ヨルダンサッカー協会のフセイン会長、FIFAインファンティーノ会長を非難
ヨルダン協会のアリ会長が「脅迫」と非難した48時間後に未払い賞金が届いたという
FOOTBALL ZONE
-
UEFAがFIFAインファンティーノ会長に辞任を要求、W杯ボイコット継続の構え
UEFAは「辞任以外に解決策はない」との立場を鮮明にし、W杯ボイコット継続の構えだという
FOOTBALL ZONE
-
森保ジャパンのキリンカップ初戦はエクアドル、15年ぶり優勝を目指す
日本代表は10月1日にエクアドルと対戦し15年ぶりの優勝を目指す
サッカーダイジェストWeb
-
FIFAが投資計画を謝罪し会長支持を確認、UEFAは批判を継続
ABEMA TIMES
-
FIFA子会社計画を謝罪 UEFA反発
TBS NEWS DIG
-
UEFAがFIFA幹部会のインファンティーノ信任を一蹴し、ボイコット姿勢を維持
UEFAはこれを「会長に雇われた人々の同意」と批判し、ボイコット姿勢を崩していない
サッカーダイジェストWeb
-
W杯MVPのフォルラン氏がウルグアイ代表監督に就任、初陣は日本戦
2010年W杯MVP受賞の同氏は、U−20代表監督も兼任するとのこと
SOCCER KING