J2
『J2』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年7月28日
2026年7月27日
2026年7月26日
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カズが天皇杯福島予選で4年ぶりゴール、59歳の瞬発力にファン驚嘆
後半7分に右サイドからの折り返しを右足で押し込み、約4年ぶりの公式戦ゴールとなった
FOOTBALL ZONE
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三浦知良が59歳で1351日ぶりの公式戦ゴールを福島で決める
22年11月以来1351日ぶりの得点で、福島は7対0で快勝を収めた
スポニチアネックス
2026年7月25日
2026年7月24日
2026年7月22日
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Rマドリード下部組織出身の中井卓大がJ2今治に完全移籍で加入
スポニチアネックス
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元レアル・マドリード育ちの中井卓大がFC今治に加入、Jリーグ初挑戦へ
レアル・マドリード下部組織で育ち、カスティージャまで昇格した22歳が
FOOTBALL ZONE
2026年7月21日
2026年7月20日
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元バルセロナ経験の安部裕葵がJ2・FC今治へ完全移籍、J1昇格へ意欲
元日本代表でバルセロナ移籍経験もある27歳が、J2クラブへ加入するという異例の移籍となった
FOOTBALL ZONE
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後藤啓介が掲げた目標をすべて実現、代表最年少でW杯メンバー入り
18歳での海外移籍やW杯最年少出場など掲げた目標を全て実現したという
THE ANSWER
2026年7月15日
2026年7月14日
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三浦知良が還暦翌日に国立競技場でJリーグ公式戦に挑む
J3福島のホームゲームとしてJリーグ初のダブルヘッダー形式で実施される
FOOTBALL ZONE
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中村俊輔氏の恩師・佐熊監督が語る大学サッカーの価値と展望
主力4年生が夏からJクラブへ移籍する流れは増えると佐熊監督はみている
スポニチアネックス