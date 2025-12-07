年末年始のイベント前に！【40・50代】がマネしたい♡「大人の若見えヘア」

髪型を変えただけで表情が明るくなったり、新鮮に見えたりと、若々しい印象になれたという経験をしたことはありませんか。華やかな予定が増える年末年始は、そんな風にヘアチェンジでリフレッシュする良いタイミングかも。今回は、プロのヘアスタイリストさんたちがInstagramで紹介していた、40・50代におすすめの「若見えヘア」をご紹介します。

レイヤーで軽やかに見せる大人ボブ

表面のレイヤーカットで、軽やかな印象に仕上げたレイヤーボブ。毛先は上品にまとまる長さで重さを出し、大人らしい落ち着きも醸し出しています。カラーリングはシーズンムードにも合いそうな、明るすぎないベージュ系。ふんわりと柔らかそうな髪は、冬のシックな装いに程よい抜け感を与えてくれそうです。

くるんと外ハネで大人可愛く

毛先に近い位置に入れたレイヤーカットで毛量調整し、ベースを外ハネにスタイリングすると、大人可愛い雰囲気を楽しめそう。@kitadani_koujiroさん曰く「多毛で広がってヘアスタイルを楽しめていない方の参考になれば」とのことで、まとまりにくい髪に悩んでいる人にもおすすめです。顔まわりにはボリュームを出し首元でくびれるシルエットは、小顔効果も狙えるはず。

後頭部ふんわり！ 透明感のある若見えショートボブ

透明感のあるグレージュカラーが引き立つショートボブで、ぐっと若々しいイメチェンをかなえませんか。全体にふんわり丸みを出しつつ襟足をコンパクトに仕上げ、メリハリのあるシルエットです。@urano_kazuyukiさん曰く「丸に近いひし形を作っていくことで柔らかさ優しさが出る上に、小顔効果も出ます」とのこと。大人の余裕ある優しいムードは残しつつ、爽やかでフレッシュな印象をプラスできそうです。

ホリデーシーズンに◎ リズミカルに弾むようなショートボブ

街にイルミネーションがきらめくホリデーシーズンの気分を盛り上げてくれるのは、こんな軽やかなショートボブかも。ニュアンス感のあるウェーブにより、リズム感を感じさせる仕上がりです。@shoki______hairさんが、「そんな方におすすめ」として挙げている、「乾かすだけでまとまる髪型がいい」「スタイリングが簡単なのが理想」というコメントは、共感する人も多いのでは。日常生活にもなじむ華やかなヘアスタイルは、忙しい40・50代にぜひ参考にしてほしいところ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaihatsu_tomoya様、@kitadani_koujiro様、@urano_kazuyuki様、@shoki______hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里