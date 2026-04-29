お笑いコンビ、バナナマンの設楽統（53）が29日、MCを務めるフジテレビ系生情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜午前9時）に出演。前日、体調不良のため当面休養に専念すると発表した相方日村勇紀（53）について言及した。番組では冒頭のニュースランキングコーナーで日村の休養を伝えた。アナウンサーから「設楽さん、視聴者のみなさんも心配していますが」とふられると、設楽は「心配おかけしてますけども、日村さん、“体調良