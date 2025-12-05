この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活と投資に関する情報を発信するネコ山氏が、自身のYouTubeチャンネルで「現金!!現金!! JCBカード3万円超攻略 12月スマリボキャンペーン」と題した動画を公開。JCBカードが実施する「スマリボキャンペーン」を利用し、わずかな手数料で最大3万円の現金キャッシュバックを得るための具体的な攻略法を解説した。



動画で紹介されたのは、JCBカードの自動リボ払いサービス「スマリボ」の登録と利用を条件としたキャッシュバックキャンペーンだ。ネコ山氏によると、このキャンペーンは毎月開催されているものの、12月は上限額が通常の2万円から3万円に増額されており、「クリスマスプレゼントですかね」と、よりお得になっている点を強調した。



リボ払いと聞くと高額な手数料を懸念する人も多いが、氏は「スマリボキャンペーンは50円くらい取られちゃいます」と述べ、適切な手順を踏めば手数料を数十円程度に抑えることが可能だと指摘。その上で、詳しい攻略手順を解説した。



攻略のポイントは、利用額がカードの明細に反映された直後に行う「繰り上げ返済」にあるという。まず、キャンペーンにエントリーしてスマリボに登録。キャッシュバック上限である30万円を得る場合、最初に29万5000円を利用する。その利用分が明細に反映されたら、即座にATMなどで全額を繰り上げ返済。その後、リボ手数料を発生させるために、改めて5001円を利用する。この手順により、最後に利用した少額分にしか手数料がかからず、損失を最小限に抑えながら10%の還元を受けられる仕組みだと説明した。



対象となるのはMyJCBにログインできるJCBカードで、氏はJCBカードWやリクルートカード、ソラチカカードなどを例に挙げた。ただし、このキャンペーンは1枚のカードにつき1回しか利用できないため、複数枚の対象カードを持っている場合は、どのカードで攻略するか検討が必要だと補足した。



リボ払いの仕組みを理解し、計画的に利用すれば大きなメリットが得られるこのキャンペーン。まとまった支出の予定がある人は、攻略法を参考に挑戦してみてはいかがだろうか。