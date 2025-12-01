º§³è¥¢¥×¥ê¤Ç¡ÖÆÈ¿È¡×¤È¥¦¥½¡¢¡ÖÄçÁà¸¢¤ò¿¯³²¡×¤È¸òºÝÃËÀ¤ËÇå½þÌ¿Îá¡ÄÂçºåÃÏºÛ¡Ö½÷À¤ËÈ½ÃÇ¤Îµ¡²ñ¼º¤ï¤»¤ë¹Ô°Ù¡×
¡¡ÆÈ¿È¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Îº§³è¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ë¤ÏºÊ»Ò¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»ö¼Â¤ò¸òºÝ²ò¾Ã¸å¤ËÃÎ¤Ã¤¿½÷À¤Ï¡¢ÀÅª´Ø·¸¤ò»ý¤ÄÁê¼ê¤ò¼«¤é·èÄê¤Ç¤¤ë¡ÖÄçÁà¸¢¡×¤Î¿¯³²¤ò»ÊË¡¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£°Ö¼ÕÎÁ¤Ê¤É£³£³£´Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¡¢ÂçºåÃÏºÛ¤ÏÆÈ¿Èµ¶Áõ¤Ë¤è¤ëÄçÁà¸¢¤Î¿¯³²¤òÇ§¤á¡¢ÃËÀ¤Ë£µ£µËü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤¿¡£¡ÊÎÓ¿®ÅÐ¡Ë
¡¡ÁÊ¾Ù»ñÎÁ¤ä½÷À¤Ø¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ã¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿ÂçºåÉÜÆâ¤Î½÷À¡Ê£³£°ºÐÂå¡Ë¤Ï£²£°£±£¹Ç¯£³·î¡¢½Ð²ñ¤¤¤Îµ¡²ñ¤òµá¤á¤Æ¡ÖÆÈ¿È¸ÂÄê¡×¤ò¤¦¤¿¤¦Âç¼êº§³è¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢Ç¯²¼¤ÎÃËÀ¤«¤é¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬ÆÏ¤¡¢¥é¥¤¥ó¤äÅÅÏÃ¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ·î¤Ë½é¤á¤Æ¿©»ö¤·¡¢½÷À¤Î¼«Âð¤ÇÀÅª´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¡£½÷À¤ÏÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¼èºà¤Ë¡Ö£²¤«·î¤Û¤É¤ä¤ê¼è¤ê¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¹¥°Õ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë²Ã¤¨¡¢²»³Ú³èÆ°¤ÇÂ¿Ë»¤ÊÃËÀ¤È¤Ï²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â´Ø·¸¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£²£°Ç¯£±£±·î¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤Ë½ù¡¹¤ËÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Á³¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¤¬ÃËÀ¤Î¡Ö¤¦¤½¡×¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢£²£²Ç¯£¹·î¤À¤Ã¤¿¡£ÃËÀ¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ËÍÄÃÕ±à»ù¤Û¤É¤ÎÇ¯Îð¤Î»Ò¤É¤â¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ê¡¢ÀâÌÀ¤òµá¤á¤ë¤È¡¢¡ÖÅÁ¤¨¤È¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥é¥¤¥ó¤ÇÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½÷À¤Ï£²£³Ç¯£±£°·î¡¢ÄçÁà¸¢¤Î¿¯³²¤ò¼çÄ¥¤·¤ÆÂçºåÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÄçÁà¸¢¤ÏË¡Î§¾å¤Îµ¬Äê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¼«Í³¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë¼«¸Ê·èÄê¸¢¤ÎÎÎ°è¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡£Áê¼ê¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¶¼Ç÷¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤ÆÀÅª´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¿¯³²¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡£²¿Í¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢µ¬Ìó¤ÇÌ¤º§¼Ô¤À¤±¤¬ÅÐÏ¿²ÄÇ½¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½÷À¤ÏÁÊ¾Ù¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢Åö½é¤«¤éÌ¤º§¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤Èµ¶¤ë°Õ»×¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤À¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÆùÂÎ´Ø·¸¤Ï·ë¤Ð¤º¡¢¸òºÝ¤â·ÑÂ³¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÃËÀÂ¦¤Ï´ûº§¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢½÷À¤È¥Ç¡¼¥È¤â¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢À¸ò¾Ä¤À¤±¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢½÷À¤â¤½¤Î¤³¤È¤òÎ»²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¡£¡ÖÄçÁà¸¢¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼«Í³¤Ê¿§Îø¤ÎÈÏ¤Á¤å¤¦¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡£±£°·î£²£±Æü¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢»ûÅÄ¹¬Ê¿ºÛÈ½´±¤Ï¡¢¸òºÝÁê¼ê¤òÃµ¤¹¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Îº§°ù¤ÎÍÌµ¤Ï¡ÖÀÅª´Ø·¸¤òÈ¼¤¦¸òºÝ¤ò¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¡×¤È¸ÀµÚ¡££²¿Í¤¬¸òºÝ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¡Ö¡ÊÃËÀ¤ÎÆÈ¿Èµ¶Áõ¤Ï¡Ë½÷À¤Ë¤½¤¦¤·¤¿È½ÃÇ¤Îµ¡²ñ¤ò¼º¤ï¤»¤ë¹Ô°Ù¤À¡×¤È¤·¡¢ÄçÁà¸¢¤Î¿¯³²¤òÇ§Äê¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢·ëº§¤¬Á°Äó¤Î´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢ÃËÀ¤ÎÇå½þ³Û¤ò£µ£µËü±ß¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÁÊ¾Ù¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤¬°ìÏ¢¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò£Ó£Î£Ó¤ÎÍÌ¾ÇÛ¿®¼Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ¸øÉ½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿³Íý¤µ¤ì¤¿¡£ÉÔÄç´Ø·¸¤ÎË½Ïª¤Ç¼Ò²ñÅªÉ¾²Á¤¬Äã²¼¤·¡¢Ì¾ÍÀ¤¬½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤ÆÃËÀ¤¬½÷À¤Ë°Ö¼ÕÎÁ¤Ê¤ÉÌó£´£µ£°Ëü±ß¤òµá¤á¤ÆÈ¿ÁÊ¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢È½·è¤Ï½÷À¤Ë¤â£³£´Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤¿¡£
¡¡½÷À¤ÏÈ½·è¸å¡¢¼èºà¤Ë¡ÖÃËÀ¤Î¤¦¤½¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ°Â¿´¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÃËÀÂ¦¤Ï¡Ö²¿¤â¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÁÐÊý¤È¤â¹µÁÊ¤»¤º¡¢È½·è¤Ï³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤¤¡×ºÇÂ¿¤Î£²£µ¡ó
¡¡¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÏÎß·×²ñ°÷¿ô¤¬£²£°£°£°Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢½Ð²ñ¤¤¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¾¶á£µÇ¯´Ö¤Ë·ëº§¤·¤¿£´£°ºÐÌ¤Ëþ¤Î£²£°£°£°¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ºÇÂ¿¤Î£²£µ¡¦£±¡ó¤Ç¡¢¿¦¾ì¤ä»Å»ö´Ø·¸¡Ê£²£°¡¦£µ¡ó¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ºò½©¤ÎÊÌ¤ÎÌ±´ÖÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÃË½÷£±£°£¶£´¿Í¤Î£·³ä°Ê¾å¤¬¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¡£¥Þ¥ë¥Á¾¦Ë¡¤Î´«Í¶¤äÅê»ñº¾µ½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÂ¸ºß¤ò±£¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥×¥ê»ö¶È¼Ô¤ÏÂÐºö¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¼ê»ö¶È¼Ô¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë¡ÖÎø°¦¡¦·ëº§¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¶¨²ñ¡×¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ïº£Ç¯£¶·î¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿ËÜ¿Í³ÎÇ§¤Î¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤È¶¨Äê¤òÄù·ë¡£°ìÉô¤Î¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¡¡ÅÐÏ¿»þ¤Ë¥«¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¸ÍÀÒ¾ðÊó¤«¤éÆÈ¿È¤È³ÎÇ§¡¡¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¡¢¥×¥í¥Õ¥£¥ëÍó¤Ç¡ÖÆÈ¿È¾ÚÌÀ¡×¤ÈÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÈ¿Èµ¶Áõ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ëÍøÍÑ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¸øÅª¤ÊÆÈ¿È¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±¶¨²ñ¤Ï¡Ö¿¿·õ¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ëÍøÍÑ¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤±¹þ¤à¹Ô°Ù¤ÏÃÇ¤¸¤ÆÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£