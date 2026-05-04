韓国ソウルではコロナ禍の2020年頃から「書店ナンパ」が行われ始め、メディアでは2022年頃から取り上げられるようになった。ソウルにある大型書店・教保文庫の光化門店、江南店、蚕室店が「ナンパスポット」として報道されたほどだ。そしてこういう報道の影響もあり、YouTuberや若者のあいだで「ナンパされるまで待ってみた」といった動画が作られ、書店ナンパがネットミーム（SNSのおもちゃ、ネタ）化している。マッチングアプリ