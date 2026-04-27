「友達に自慢すると嫌われる、でも誰かに聞いてほしい」。そんな抑圧された現代人の駆け込み寺となっているのが、レンタル彼女のよもぎちゃんです。利用者の半分は、意外にも女性。「1時間1万円」を払ってまで、彼女たちが手に入れたいのは、気を遣わず本音を吐き出せる時間でした。 【写真】女性の依頼も多い！レンタル彼女の「知られざる」現場写真（7枚目/全10枚） リアルな友達には気を遣って話せない「本音」 「