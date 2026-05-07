佐世保市の50代の調理師の女性が、SNSを通じて架空の投資に誘われ、現金約460万円をだまし取られる詐欺被害にあいました。 SNS型投資詐欺の被害にあったのは、佐世保市の50代の調理師の女性です。 警察によりますと、女性は4月3日、マッチングアプリを通じて知り合った “渡辺翔太” と名乗る人物に恋愛感情を抱きました。 通信アプリ「LINE」でやり取りしたところ、「僕は資産運用で一度も失敗したことがない」などと投資話