近年、婚姻関係を維持したまま、お互いの自由を尊重し干渉せずにそれぞれの人生を歩む「卒婚」が注目されています。Goens株式会社（愛知県名古屋市）が運営する50歳以上限定のマッチングアプリ『Goens（ゴエンズ）』が実施した調査によると、約4人に1人が「卒婚」を希望していることがわかりました。では、卒婚に憧れつつも踏み出せないのはどのような理由があるのでしょうか。【写真】夫婦の営み、主にどこでしていますか…9割近