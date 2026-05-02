これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活アドバイザーの菊乃です。髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。誰も言ってくれない「恋愛に役立つリアルな情報」をお伝えします。今回は、SNSで話題になった「得意料理は何？」という質問についてです。◆ただの雑談かもしれないけれどある男性はマッチングアプリで会った女性から