「印刷業界」の裏側をテーマにしたマンガ「今日も下版はできません! 」。ナビ印刷株式会社の営業マン・刷元 正（スリモト・タダシ）と沖田功人（オキタ・コウト）が印刷業界にまつわる「あるある」を、涙あり、「なるほど」や「へぇ〜」ありで語っていきます。

沖田くんが楽しみにしていたグラビアアイドルのフォトエッセーが発売延期に。いっぽうナビ印刷では、マムくんが担当するフォトブックの刷り出しが上がったのだが……。

▼第61〜90話は既刊「印刷ボーイズに花束を」で読めます！

印刷ボーイズに花束を

著者：奈良裕己

価格：1300円＋税

印刷事故で謝りまくる営業マン、怖い現場の職人気質のベテラン、無茶苦茶を言うクライアント……。商業印刷業界の「あるあるネタ」を主体に、活版印刷や同人誌印刷などよりディープな世界をわかりやすく描いたストーリーを収録！お仕事で紙モノに携わっている方だけでなく、趣味で同人誌や活版印刷を楽しみたい人も必読の「印刷業界マンガの金字塔」！

▼第31〜60話は既刊「印刷ボーイズは二度死ぬ」で読めます！

印刷ボーイズは二度死ぬ

著者：奈良裕己

価格：1200円＋税

GetNavi webで人気の連載マンガ「今日も下版はできません!」をもとに書籍化した前作『いとしの印刷ボーイズ』は大好評重版! 2作目となる本書では、印刷現場どたばたネタに加えて、ハラハラどきどきのストーリー展開が読ませます!

▼第1〜30話は既刊「いとしの印刷ボーイズ」で愉しむことができます。

いとしの印刷ボーイズ 業界あるある「トラブル祭り」

著者：奈良裕己

価格：1200円＋税

印刷会社営業出身のマンガ家が贈る、ちょっと笑えてほとんど泣けるリアルな実態。GetNavi webの連載マンガ「今日も下版はできません!」が一冊に!! ウェブ版にはない描き下ろしエピソードや、126ものディープな印刷用語解説を収録！ 「〆切」「紙モノ」にちょっとでも関わる人は必読です!!

