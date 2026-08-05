GetNavi web

見えるから失敗なし＆激うま！いま大注目の「透明エアフライヤー」が革命的に便利だった

自動調理器の中でも、想像以上の人気を集めているのが、ガラスの容器を使ったフライヤータイプだ。肉や魚が焼けていく様子が見えるので、テーブル上で…