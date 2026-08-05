GetNavi web

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真夏のフェスでJT「プルーム」が超クールな喫煙所を無料開放！ サービス満点の会場をレポート
夏フェスの時季が到来！ そのなかで、関西における大型イベント「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL（通称：ジャイガ） 2026」では、JTが特設…
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Miina、初のお風呂グラビアで美バスト披露 デジタル写真集「最胸の超新星、現る！」誌面カット公開
『SPA！デジタル写真集 Miina「最胸の超新星、現る！」』（発売中）より、誌面カットが公開された。 …
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見えるから失敗なし＆激うま！いま大注目の「透明エアフライヤー」が革命的に便利だった
自動調理器の中でも、想像以上の人気を集めているのが、ガラスの容器を使ったフライヤータイプだ。肉や魚が焼けていく様子が見えるので、テーブル上で…
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試して納得！サムスン「Galaxy Z Fold8」は“小さめ”フォルダブルスマホの決定版
サムスン電子が8月7日、横折り型のフォルダブル（折りたたみ）スマートフォン「Galaxy Z Fold8」を発売しました。一般のスマホユーザーが普段使いのツ…
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ちとせよしの、レースのセクシー衣装で美ボディ披露 デジタル写真集「いまを艶やかに」誌面カット公開
『SPA！グラビアン魂デジタル写真集 ちとせよしの「いまを艶やかに」』（発売中）より、誌面カットが公開された。 …
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20％オフで8000円安く買える！ カラーディスプレイ搭載の「Kindle Colorsoft」
Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。 …
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脅威の48％オフ！ ブラウンの電気シェーバー「シリーズ9 SPORT＋」がAmazonセールで超お得
Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。 …
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Amazonタイムセールでお得！ 人気の「ウメッシュ」飲み比べセットが15%オフで4500円切り
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耳元から見つめられる？ カメラ搭載AirPods「年内デビュー」のシナリオ
アップルの「カメラ搭載AirPods」が2026年後半に登場する可能性が浮上しました。 ブルームバーグによれば、アップルは「コードネーム：B798」とし…
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「折りたたみだから」は終わり。最新Galaxy Z Fold8 Ultraが放つ本気の2億画素
2025年、SamsungはGalaxy Z Fold7のメインカメラに200MP（2億画素）のイメージセンサーを搭載し、折りたたみスマートフォンをよりUltraシリーズらしい…
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#Mooove!・姫野ひなの、ビキニ姿で美ボディ披露『BLT MONSTER』アザーカット5点公
アイドルグループ・#Mooove!の姫野ひなのが、7月30日発売の『BLT MONSTER』に登場し、アザーカット5枚が公開された。 …
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サブスク料金不要でプライベートAIを構築する。大量のデータを賢く活用できる「次世代NAS」に迫る
NAS（Network Attached Storage）自体はひと昔前から存在する。だが最近のNASは自己完結型のローカルAIを備え、データへのアクセスがスムーズに行える…
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MacBook Neoが初めて手にするパソコンとして最適な理由とは？
初めてのパソコンに、何を選ぶか。人によってタイミングはさまざまですが、その多くは大学入学と同時にやってくる、意外と大きな決断です。今回は、そ…
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「厚いPro」は過去のものに？ ガラス回帰で極薄化が囁かれる20周年iPhone
20周年に向かって突き進むiPhone。アップルは次にどんな一手を打つのでしょうか？「20周年iPhone」と折りたたみ式「iPhone Ultra」に関する新たな情報…
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軟体Iカップグラビアアイドル・仲根なのか、1st写真集「おはなの」リリース 開脚やI字バランスも披露
軟体Iカップのグラビアアイドル・仲根なのかが、7月27日にファースト写真集「おはなの」（玄光社）をリリースした。 …
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お気に入りの服を長く着たい人へ！ 日立「ビッグドラム」が衣類にやさしく進化した
日立グローバルライフソリューションズは、ドラム式洗濯乾燥機「ビッグドラム」の新モデル「BD-STX130P」「BD-SX130P」を2026年8月下旬、「BD-SVX120P…
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「やあ、光（HiLight）」が本名？ 次期Pixel 11 Proが隠せなかった新機能の言葉遊び
Googleは次期フラッグシップモデル「Pixel 11 Pro」の背面カメラバー内にRGB LED「Pixel Glow」を搭載すると噂されています。この機能は2026年4月のAn…
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ベランダが「一晩だけのビアガーデン」に！ 夏の宅飲みをアップデートする大人の本格おもてなしアイテム6選
夏本番を迎えて、外で飲むのが楽しい季節がやってきました。と思いきや、近年の夏は暑すぎて、長時間外で過ごすのはなかなかしんどいですよね。とはい…
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新型「マツダ CX-5 Gグレード」試乗。実用と快適を大きく引き上げた魅力ある1台
マツダの主力SUV「CX-5」が約9年ぶりにフルモデルチェンジを受け、3代目へと進化しました。 今回はその中でも中核グレードとなる「G」（税込352万…
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登山も万全の防水仕様！ THE NORTH FACEのトレッキングシューズが37％オフ
Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。 …