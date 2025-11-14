ÃÓÏÆÀéÄá¤À¤«¤éÀ®Î©¤·¤¿²¬Éô¤¿¤«¤·¤¿¤Á¤Î¡È¹¥¤ÊüÂê¡É¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥Õ¥ßÌòÈ´Å§¤ÎÍýÍ³
¡¡髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤¬¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ïー¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤òÉÁ¤¯¡£¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤È¶¦¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£
»²¹Í¡§¥È¥¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¸½ºß¤Ê¤é1000Ëü±ß¡©¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ò¡È¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡É¤ÎÊª¸ì¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¡¡
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÎÊì¡¦¥Õ¥ß¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÃÓÏÆÀéÄá¡£Ä«¥É¥é¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡¢2001Ç¯¸å´üÊüÁ÷¤Î¡Ø¤Û¤ó¤Þ¤â¤ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤Æ°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë24Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥È¥¤Î¼Â²È¤Ç¤¢¤ë¾¾Ìî²È¤ÎÇÛÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À©ºîÅý³ç¤Î¶¶ÄÞÔ¢¿Ã¤Ï¡ÖÁÄÉãÌò¤ÈÉãÌò¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ø¾®Æü¸þ¡ÊÊ¸À¤¡Ë¤µ¤ó¤È²¬Éô¡Ê¤¿¤«¤·¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ì¤ÐÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤è¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥Õ¥ßÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃ¯¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤«¤Ê¤êÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¡ØÃ¯¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤ÎÌò¤ò¤ä¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÆñ¤·¤¤¤¾¡¢¤³¤ÎÌò¡Ù¤È¡£¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤À¤±¤É¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤ò¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤Þ¤È¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢½Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤â¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¹¥¤ÊüÂê¤ä¤ë²ÈÂ²¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÃ¯¤À¤í¤¦¤È¡¢¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¤¤í¤¤¤í¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¡ÈÃÓÏÆ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡É¤È¤Î»×¤¤¡£
¡Ö¡Ø½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥À¥á¤â¤È¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë¤ªÊÖ»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£º¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¶¶ÄÞ¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¸«»ö¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö髙ÀÐ¤µ¤ó¤Ï¹¥¤ÊüÂê¤¹¤ëÌò¤Ç¤¹¤·¡¢²¬Éô¤µ¤ó¤Ï¤â¤Ã¤È¹¥¤ÊüÂê¤¹¤ë¡£¾®Æü¸þ¤µ¤ó¤â´Þ¤á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÃÓÏÆ¤µ¤ó¤¬¤½¤³¤Ë¤¯¤µ¤Ó¤òÂÇ¤Ä¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤®»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¼Çµï¤ò¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥ê¥¢¥ë¤Ë°ú¤Ìá¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤È¾Ð¤¨¤ë¥·ー¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ß¤¬¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²¿¤«¡É¤ò¤·¤¿¤È¤¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤À¤«¤é¤³¤½°ìÈÖ¾Ð¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
髙ÀÐ¤âÃÓÏÆ¤Ë¤ÏÀäÂç¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¶ÄÞ¤Ï¡ÖÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸½¾ì¤Î¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡ÖÌò¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ìò¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿Ùõ¤Ê¸þ¤¹ç¤¤Êý¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éËèÆü»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò³ú¤ßÄù¤á¤ë¡£
¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¥àー¥É¥áー¥«ー¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾ï¤Ë²ÈÂ²¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤À¤±¥¹¥Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£²¬Éô¤µ¤ó¤ä¾®Æü¸þ¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¾®Æü¸þ¤µ¤ó¤È²¬Éô¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÓÏÆ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Âè35ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ß¤Î°é¤Æ¤Î¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´¾ð¤¬ÇúÈ¯¡£¡Ö¤ª¥¿¥¨ÍÍ¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡¢¥é¥·¥ã¥á¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¨¤¨¤È»×¤Ã¤¿¡£»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ª¥¿¥¨ÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤³¤ß¾å¤²¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥·ー¥ó¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¶ÄÞ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¢¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥·ー¥ó¤Ç¤¹¤·¡¢´ÆÆÄ¤ÎÂ¼¶¶¡ÊÄ¾¼ù¡Ë¤Ë¤â¡ØÀäÂÐ¤Ë»£¤êÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¥È¥¤¬¥Õ¥ß¤Ë»×¤¤¤ò¸ì¤ëÃæ¡¢»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤ª¥È¥¤Î²ÈÂ²¤«¤é³°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»ä¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÊì¤òµß¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤ª¶â¤òÊÖ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥¤Ï¡Ö»ä¤ò¸«¤Æ¡£¼«Ê¬¤ò¼Î¤Æ¤¿¤Î¡£¼«Ê¬¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¥é¥·¥ã¥á¥ó¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¡×¤È»°Ç·¾ç¤Î´Å¤µ¤ò°ì½³¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÂç¹¥¤¤Ê²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤È·è¤á¤¿¡¢Èà½÷¤Î³Ð¸ç¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ï¥È¥¤È»°Ç·¾ç¤Î¥·ー¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼Â¤Ï¥Õ¥ß¤Î¥·ー¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¿¥×¥é¥¤¥É¤ä¼«Éé¡¢Ì¼¤Ø¤Î°¦¾ð¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤¬¡¢¥È¥¤ÎËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃÎ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÓÏÆ¤µ¤ó¤¬¤É¤Ã¤·¤ê¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢髙ÀÐ¤µ¤ó¤â¼«Í³¤Ë¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢»°Ç·¾ç¤Î»×¤¤¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¥·ー¥ó¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤¬ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¤«¤éÊì¿ÆÌò¤Ø¡£»þ¤ò·Ð¤ÆÄ«¥É¥é¤ËÌá¤Ã¤¿ÃÓÏÆ¤Ï¡¢Êª¸ì¤È¸½¾ì¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î½÷Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤È·è¤á¤¿¥È¥¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢¥Õ¥ß¤Î¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤ß¤À¡£¡ÊÊ¸¡ánakamura omame¡Ë