美ワキも美クビレも全開…韓国チアガールの“ギリギリ”大胆衣装に視線釘付け「魅力的！」【PHOTO】

韓国チアガールのキム・ユナが、美貌あふれる大胆衣装を公開して話題だ。

【写真】美貌に釘付け…キム・ユナの大胆水着SHOT

キム・ユナは最近、インスタグラムを更新。

手を合わせた絵文字をキャプションに綴り、1枚の写真を投稿した。

公開された写真には、控室とみられる室内で鏡越しに自撮りをするキム・ユナが写っている。黒のチューブトップにホットパンツを合わせた衣装姿で、表情こそスマートフォンに隠れて見えないが大胆なポージングが目を引く。

布面積の少ない大胆な衣装で、ボリューミーながらもメリハリ感のあるスタイルを惜しげもなく披露したキム・ユナ。彼女の投稿に、ファンからは「あまりにも美しすぎる」「健康的で美しいスタイルだ」「魅力的…」などのコメントが寄せられ地得た。

（写真＝キム・ユナInstagram）

キム・ユナは1996年3月3日生まれの29歳。2014年よりチアとしての活動を始め、現在は韓国プロサッカーKリーグの大邱FC、男子プロバスケKBLの釜山KCCイージス、プロバレーVリーグ男子部のOK貯蓄銀行ウトメン、Vリーグ女子部の興国生命ピンクスパイダーズ、台湾男子プロバスケP.リーグ＋の桃園パウイアン・パイロッツなどでチアを務めている。